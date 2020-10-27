مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تفرض قيودا على دخول المصلين

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن 47 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية فى باحاته، كما فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.