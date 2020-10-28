الأمم المتحدة : سوء التغذية بين أطفال اليمن بلغ مستويات قياسية

وكشف تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أجزاء من اليمن تشهد أعلى مستويات سوء التغذية الحاد بين الأطفال مما يلقى الضوء على تحذيرات بأن البلد يقترب من أزمة طاحنة فى الأمن الغذائي.

وتفاقمت مسببات سوء التغذية فى اليمن فى 2020 مع تفشى فيروس كورونا والتراجع الاقتصادى والسيول وتصاعد القتال فى حرب مستعرّة لمدة ست سنوات، عطفاً عن النقص الكبير المسجل هذا العام فى تمويل المساعدات مما زاد وضع الجوع سوءا.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى اليمن، ليز غراندى: "نحذر منذ يوليو من أن اليمن على شفا كارثة تتعلق بالأمن الغذائي. إذا لم تتوقف الحرب الآن، فإننا نقترب من وضع لا يمكن إصلاحه وخطر فقدان جيل من أطفال اليمن الصغار".

ووفقاً لتحليل وضع سوء التغذية فى جنوب اليمن بناء على التصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى الخاص بالأمم المتحدة، زادت حالات سوء التغذية الحادة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بنحو عشرة بالمئة فى 2020 إلى أكثر من نصف مليون.

وارتفعت حالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة 15.5 بالمئة ونحو ربع مليون امرأة حامل أو مرضعة تحتاج لعلاج من سوء التغذية.

ويوجد نحو 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة فى جنوب اليمن الخاضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. ولم تتح بعد بيانات التصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى فى شمال اليمن حيث يقيم أغلب السكان والذى تسيطر عليه جماعة الحوثي.

ورغم ذلك، لم تعلن المجاعة رسميا فى اليمن، وسط تحذيرات الأمم المتحدة من أن البلاد تشهد أكبر أزمة إنسانية فى العالم بعد أن بات 80 بالمئة من سكانه يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وتقول الأمم المتحدة إنها لم تتلق حتى منتصف أكتوبر، سوى 1.43 مليار دولار من 3.2 مليار المطلوبة للمساعدات الإنسانية فى اليمن لعام 2020.

وبدأت برامج المساعدات فى التقلص والإغلاق. وقالت المنظمة إنها تحتاج بشكل عاجل إلى 50 مليون دولار لدعم برامج التغذية.