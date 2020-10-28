رئيس البرلمان اللبنانى: الحكومة قد تبصر النور فى غضون أيام

ونقل مكتب برى عنه القول فى بيان، بحسب "سبوتنيك"، : إن الحكومة العتيدة قد تبصر النور فى غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا".

وكلف سعد الحريرى بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة الأسبوع الماضى، بعد خلافات سياسية على تشكيل حكومة جديدة سيكون عليها علاج الأزمة المالية المستعصية فى البلاد.