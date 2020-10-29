نهائي كأس الملك .. منتظر ومرتقب

وصول الهلال والنصر إلى نهائي كأس الملك ، كان متوقع ، بناء على المعطيات الماثلة من استقرار فني وعناصري وفق خامات عالية الجودة ، فعلا : البطولات والإنجازات مهرها غالي ، ومن يريد الصعود للمنصات الذهبية عليه دفع ذلكم المهر الغالي وغير ذلك كلام مستهلك وهروب من الحقيقة الماثلة .

*النهائي منتظر ومرتقب ونسبة التوقع متكافئة جدا ولكل منهما 50% ، من سيفرق ويعمل الفارق من أصحاب المهارات الفائقة من خلال التفوق في المواجهات الثنائية وتجاوز المنافس وتسجيل الأهداف أو من خلال الاستفادة من الكرة الثابتة وتنفيذها بكل إتقان وبراعة .

*منافسات الدوري تصل إلى الرقم 4 من الجولات ، من سيواصل حصد النقاط مبكرا دونما توقف سيفلح وينجح ، ومن سيخسر النقاط مبكرا ، سيعاني كثيرا في الجولات القادمة ، فعلا : البدايات في غاية الأهمية بكل المهام ، من يبادر ويتقدم بإيجابية يعيش الاستقرار والاتزان ويكون في مستوى آمن ومستقر .

*منذ تعلمنا لعبة كرة القدم ونحن نعرف أن من عوامل أي فريق ، التفوق في المواجهات الثنائية التي تعمل الفارق المرجح باستمرار ، وكذلك هناك عوامل أخرى .

*الهداف البارع الشامل يمثل قوة ضاربة مؤثرة مرجحة لكفة أي فريق ، حيث يترجم مجهود زملائه إلى أهداف بكل نهم مهول وقمة الاستمتاع ، وأي فريق ليس لديه مهاجم هداف بارع ستهدر كل جهوده هباء منثورا والشواهد ماثلة وكثيرة .

*إذا حدث إخفاق ، من المفترض الاعتراف بذلك الإخفاق والعمل على تلافيه وإصلاحه ، وأما عدم الاعتراف به وإيجاد تبريرات واهية للهروب من عوامل الإخفاق الحقيقية ، للأسف سيستمر الإخفاق وبشكل مضاعف .

*اللقاءات القادمة من دوري الأمير محمد بن سلمان ، ستشهد إثارة وتقلبات ومتغيرات ، كونوا الموعد مع كل جديد في الدوري الأجمل والأقوى بكل متعة وإثارة .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد