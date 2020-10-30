البرلمان العربى يجدد وقوفه مع العراق فى تحقيق أمنه واستقراره

جدد البرلمان العربى وقوفه التام مع العراق فى تحقيق أمنه واستقراره وصون وحدته الوطنية وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية، مؤكدا دعمه للقرارات والإجراءات التى تتخذها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.





ودعا البرلمان العربى- فى بيان أصدره فى ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثالث، الخميس، بمقر الجامعة العربية- رؤساء الكتل والأحزاب السياسية وشيوخ العشائر العراقية ومنظمات المجتمع المدنى إلى دعم جهود الحكومة العراقية فى جمع السلاح وجعله حصرًا بيد الدولة وأجهزتها الأمنية وتمكينها من فرض سلطة القانون فى جميع أنحاء الدولة العراقية ومواجهة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، والتى تعمل على تقويض الأمن والاستقرار فى العراق.

وأعرب عن الدعم الكامل للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمى فى ظل الظروف الدقيقة التى يمر بها العراق، مشددا على أن أمن العراق واستقراره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى العربي.

وأكد البرلمان العربى أهمية تعزيز علاقات العراق الرسمية والشعبية مع حاضنته العربية وتطوير مجالات أوسع للتعاون مع الدول العربية، مشددا على دعمه الكامل للعراق وتضامنه معه فى مواجهة التحديات الخطيرة التى تهدد أمنه واستقراره وسيادته، وتستهدف النيل من نسيجه الوطني.

كما أكد دعم أى تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية فى سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضى العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.

وأدان البرلمان العربى بأشد العبارات اغتيال النشطاء المدنيين، مشددا على أن تكرار جرائم الاغتيال التى طالت عددًا من الناشطين والمفكرين العراقيين فى الفترة الأخيرة يؤكد الأهداف الخبيثة لمرتكبى هذه العمليات الإرهابية الجبانة، وسعيهم إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار فى العراق، مطالبا بضبط ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين وحماية الناشطين العراقيين من المحاولات المتكررة لاستهدافهم.