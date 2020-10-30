أبوالغيط لممثل تحالف الحضارات: احترام الأديان والمقدسات مبادئ مهمة للتعايش

صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة، أجرى اتصالا هاتفيا بميجيل موراتينوس، الممثل السامى لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، وتناول الاتصال الوضع المتوتر حاليا وما يمكن فعله على صعيد العمل الدولى متعدد الأطراف لتعزيز الحوار بين الحضارات، وتجنيب العالم شرور الصراعات الدينية والثقافية.





وذكر المصدر، أن أبوالغيط، أكد لـ موراتينوس، خلال الاتصال على موقفه الثابت من أن الاحترام المتبادل والنأى عن ازدراء الأديان أو المقدسات تُمثل مبادئ مهمة للتعايش الحضارى، مشددًا على أن إظهار الاحترام لعقائد الآخرين لا ينتقص من مبادئ حرية التعبير ولا يمكن أن تُستخدم كذريعة لإهانة مقدسات الآخرين، منوها إلى دور المعتدلين والعقلاء وأنصار التعايش والتسامح على الجانبين فى نشر هذه القيم ومواجهة الغلو والتطرف أيا كانت صورته أو الطرف الذى يمارسه، ومؤكدا فى ذات الوقت على ضرورة شجب الجميع للإرهاب والعنف بصورة لا لبس فيها، مُحذرا من أن إعطاء ذرائع للإرهاب هو موقف خبيث يصب الزيت على النار.

وأشار المصدر، إلى أن أبوالغيط، عبّر عن إدانته الشديدة للعمل الإرهابى البغيض الذى وقع أمس بالقرب من كنيسة نوتردام فى مدنية نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مستنكرا بأشد العبارات، أعمال الإرهاب التى تستهدف الأبرياء، ومؤكدا أنه لا ذريعة تبرر الإرهاب تحت أى مُسمى.

ونقل المصدر، عن أبوالغيط، قوله أن الحادث وما سبقه من تطورات، لا بد وأن يدفع الجميع إلى التنبه لخطورة ودقة الظرف الحالى، داعيا القوى المعتدلة وقادة الرأى العام على الجانبين، الإسلامى والغربى، إلى عدم ترك الساحة لقوى التطرف لاستغلال الموقف وتهييج المشاعر لتسجيل نقاط سياسية على حساب الاستقرار العالمى والتعايش بين الحضارات.

وقال إن أبوالغيط، يعتبر أن الدول العربية عانت لعقودٍ ولا زالت، من الإرهاب المقيت الذى يتغذى على الفكر المتطرف، مُحذرا من الاستخدام المؤسف من جانب بعض القوى للشباب العربى كوقود لحروب بغيضة تغذى مصالحها.