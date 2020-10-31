فيديو .. سيارة تصطدم بإحدى بوابات الحرم المكى بعد اقتحامه

ونقلت صحيفة "الوئام" المحلية عن مصادر أنه لم يصب أحد بأذى فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة الذى تشير، مصادر أولية أنه يعانى من اختلالات عقلية. فيما أظهر أحد الفيديوهات المتداولة رجال الأمن وهم يخرجون السيارة التى اصطدمت بأبواب الحرم المكى، إلى خارج الساحات.

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