عاجل.. عقيلة صالح يصل القاهرة لبدء مباحثات ثنائية حول الوضع فى ليبيا

وصل رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، إلى القاهرة اليوم السبت، لبدء مباحثات ثنائية مع قيادات مصرية بشأن تطورات الأمور فى الجارة ليبيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





وكانت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أنه سيجرى عقد اجتماعات اللجنة "5+5" فى مدينة غدامس الليبية بين يومى 2 و4 نوفمبر المقبل، لاستئناف مباحثات الليبيين.

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