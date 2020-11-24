ماكرون وحمدوك يؤكدان ضرورة الوصول لاتفاق عادل حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء السودان، ضرورة الوصول لاتفاق عادل حول "سد النهضة"، يُراعى مصالح الدول الثلاث (السودان، مصر، وإثيوبيا).

وذكر مجلس الوزراء السودانى، أن الرئيس الفرنسى تعهد بدعم عملية السلام فى السودان وصولا لسلام شامل ومستدام، .

وقال الرئيس الفرنسى إن بلاده ستشارك فى عملية تقييم احتياجات اللاجئين الإثيوبيين خاصة مع دخول فصل الشتاء وتفشى وباء كورونا.

وشدد ماكرون على دعم الانتقال فى السودان، مؤكدا تبنى فرنسا لمؤتمر جذب الاستثمارات الأجنبية للسودان، وذلك فى إطار عملية التغيير التى أعقبت الثورة السودانية.