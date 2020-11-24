أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابى على منشآت نفطية بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وقال أبو الغيط، إن "هذا العمل الإرهابى مدان ومرفوض بكل المقاييس"، مضيفا أن استمرار مثل تلك العمليات الإرهابية من جانب تلك المليشيات يُعد أمرًا مستهجنًا، خصوصا فى ضوء المساعى السياسية التى يحاول المجتمع الدولى بمختلف أطرافه الفاعلة القيام بها، من أجل إنهاء الأزمة اليمنية على أسس تسمح باستعادة الاستقرار والسلام سواء داخل اليمن أو بين اليمن وجيرانه.

وكان مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، قد أعلن مساء أمس الإثنين، بأن انفجار قد تسبب فى نشوب حريق فى خزان للوقود فى محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابى بمقذوف.

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر فى الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.