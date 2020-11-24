جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن مجموع الألغام التى دُمرت فى البحر الأحمر وصل لـ 163 لغما بحريا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. التحالف يدمر 5 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثى جنوب البحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.