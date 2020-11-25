إنفانتينو يعلن إقامة بطولة كأس العرب بمشاركة 22 منتخباً

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، عن إقامة بطولة كأس العرب لكرة القدم بمشاركة 22 منتخباً من المنطقة، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021 في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر جياني إنفانتينو: “يسعدنا أن جميع الفرق الـ 22 من جميع أنحاء العالم العربي قد وافقت على المشاركة في كأس العرب 2021، التي ستقام في الدوحة”.
وأعلن الحساب الرسمي لـ “فيفا” مشاركة منتخبات: “السعودية، الإمارات، تونس، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، واليمن، سوريا”.
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