مجلس النواب البحرينى: التصرفات القطرية تهدد أمن واستقرار الخليج

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن "التصرفات القطرية تهدد أمن واستقرار منطقة الخليج العربى"، داعيا الدوحة لاحترام القوانين الدولية وقرارات مجلس التعاون.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قد أعلنت عن حدوث الواقعة، أمس الأربعاء، وذلك أثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل بالمشاركة فى تمرين "المانع البحرى" فى شمال فشت الديبل.
وأضافت أنه أثناء ذلك، قامت 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم.
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