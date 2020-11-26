السودان يعلن الحداد 3 أيام على وفاة الصادق المهدى

جدة - نرمين السيد - وكان الصادق المهدى، قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 85 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، مطلع الشهر الجارى، حسبما أفادت "سكاى نيوز عربية".

وتدهورت حالة المهدى، فى الساعات الأخيرة، إثر إصابته بالتهاب رئوى حاد، جراء مضاعفات كوفيد 19.