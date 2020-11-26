رئيس الإمارات: الاتفاق الإبراهيمى رافد من روافد السلام

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إن "الاتفاق الإبراهيمى الذى عقد مع إسرائيل رافد من روافد السلام يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم".





وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات، "كان علينا أن نكيف سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولى، والتعايش السلمى وحل الخلافات بالحوار". يشار إلى أنه فى الثالث عشر من أغسطس الماضى، أعلن بيان إماراتى أمريكى إسرائيلى مشترك، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل لأراض فلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.

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