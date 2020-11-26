الأردن يسجل 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا و67 وفاة

جدة - نرمين السيد - وأشارت رئاسة الوزراء الأردنية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء اليوم الخميس، إلى تسجيل 67 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 2509.

ووصل العدد الإجمالى للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا "كوفيد - 19"، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 60 مليون إصابة.