البنتاجون: 10 آلاف مقاتل أجنبى شاركوا فى الصراع الليبى

جدة - نرمين السيد - ووففًا للموقع الأمريكى، أعرب القائم بأعمال المفتش العام فى البنتاجون، شون أودونيل، عن مخاوف البنتاجون إزاء ارتفاع أعداد المقاتلين الأجانب الذين شقوا طريقهم إلى ليبيا، للقتال فى المعركة التى كانت جارية بين ميليشيات حكومة الوفاق وقوات الجيش الليبى.

وكان موقع رادار تاميل الإيطالى حذر، اليوم الجمعة، من أن تركيا استأنفت عمليات إرسال السلاح لميليشياتها الأجنبية المتواجدة ضمن ميليشيات الوفاق فى غرب ليبيا.