انخفاض أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقارير عن تطورات لقاح (كوفيد-19) ضغوطا على السعر.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد انخفضت الأسعار الفورية للذهب 0.3 في المائة إلى 1808.67 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، بعد زيادة بأكثر من 2 في المائة أمس الثلاثاء، والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.
وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1813.30 دولار للأونصة.
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