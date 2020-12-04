متحدث النواب الليبى ينفى رفض عقيلة صالح التفاوض فى غدامس

جدة - نرمين السيد - نفى المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق، ما نقله الموقع الرسمى لوكالة الأنباء الروسية مساء اليوم الخميس، من تصريحات منسوبة لرئيس مجلس النواب المستشار "عقيلة صالح"، حول رفضه التفاوض فى مدينة غدامس الليبية.





وأكد بليحق، فى بيان رسمى، أن هذه التصريحات عارية عن الصحة نافياً إياها جملةً وتفصيلاً، مؤكداً بأن المستشار عقيلة صالح، لم يُدلِ بأى تصريح لـ"سبوتنيك" ولا أى وكالة أنباء أخرى. كما أدان المتحدث الرسمى نشر مثل هذه الأخبار، التى لا تمثل أخلاق المستشار عقيلة صالح، وأسلوبه فى تعاطيه مع مجريات الأحداث وتعامله مع الآخرين. وكانت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قد نشرت خبرا، فى وقت سابق اليوم الخميس، عن رفض المستشار عقيلة صالح، جلسات التفاوض فى مدينة غدامس "شمال غربى ليبيا"، وأنه لن يشارك فى تلك المحادثات.

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