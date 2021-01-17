القبض على أحد أفراد ”داعش” في كركوك بالعراق

ألقت الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في جنوب غربي كركوك.
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بعد نصب "كمين محكم" له في ناحية الرياض قضاء الحويجة بكركوك، بحسب بيان حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه.
وتبين من التحقيقات الأولية مع المقبوص عليه أنه شغل عدة مناصب في العصابات الإرهابية والإجرامية، أهمها ما يسمى بناقل أشخاص وناقل مواد غذائية بين قواطع كركوك وصلاح الدين وديالي، ضمن ما يسمى بولاية العراق.
وتم تسليم عنصر "داعش" أصوليا إلى جهة الطلب لاستكمال الإجراءات القانونية والقضائية بحقه، بحسب بيان الشرطة الاتحادية.
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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