رئيس البرلمان العربي يزور الأشقاء اليمنيين بمخيم ”أبخ” للاجئين في جيبوتي

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وقوف البرلمان إلى جانب الأشقاء اليمنيين ومساندتهم ودعمهم بكل ما لديه من إمكانيات لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم ، مُشدداً على أن البرلمان العربي لن يتوانى عن بذل أي جهد من أجل المساهمة في دعمهم ومساندتهم حتى عودتهم إلى وطنهم مرة أخرى.
جاء ذلك خلال قيام رئيس البرلمان ووفد مرافق له، بزيارة إلى مخيم "أبخ " الواقع شمالي جيبوتي الذي يستضيف عددا من الأشقاء اليمنيين وذلك للإطلاع على أحوالهم وتأكيد دعمهم ومساندتهم، وذلك بحضور محمد على حمد رئيس مجلس النواب في جيبوتي ،وشملت هذه الجولة التفقدية زيارة المخيم المركزي في قرية" أبخ"، ومجمع الرحمة التنموي وبعض المدارس الموجودة بالقرية، إضافة إلى زيارة المركز الطبي والالتقاء ببعض الأسر من الأشقاء اليمنيين في القرية.
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