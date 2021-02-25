الداخلية: إعلان نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911

الخليج – واس: أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) رجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa/.

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