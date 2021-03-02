الحكومة الكويتية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.. غدا

كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الحكومة الجديدة ستعلن رسميا وستؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير الشيخ نواف الأحمد غدا الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الجديدة شهدت تغييرات، بعد قبول اعتذار نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، الى جانب خروج 3 الى 4 وزراء.

وبقبول اعتذار الوزير أنس الصالح، ستتغير حقائب بعض الوزراء قد تكون منها حقيبة وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون الأوقاف عيسى الكندري، أو وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أو غيرهما.

ورصدت الصحيفة، أسماء التشكيلة الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والتى ستضم أسماء الوزراء التالية مع احتمال تغيير محدود في الحقائب بالنسبة لبعض الوزراء مع بقاء حقائب الوزراء الشيوخ دون تغيير:

نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي

نائب رئيس الوزراء ووزير العدل عبدالله الرومي

وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم

وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد

وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح

وزير المالية خليفة حمادة

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص

وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الإسلامية والأوقاف عيسى الكندري

وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف

وزير النفط د.محمد الفارس

وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج

وأوضحت الصحيفة، أن مجلس الوزراء سيعقد اول اجتماع بتشكيلته الجديدة فور أداء اليمين الدستورية، وان الموضوع الأول على جدوله مشاريع القوانين ذات الأولوية التي تدور حولها المشاورات مع النواب الثلاثة الممثلين لمجلس الأمة، وان القضايا ذات الأولوية هي: الدين العام، ومدينة الحرير والتحفيز المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة وقانون الصكوك وتعديل قوانين الانتخابات وإقامة الأجانب والمرور.