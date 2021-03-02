السفارة الأمريكية في الرياض تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا على جازان

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض، الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية، على جازان الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وعبرت السفارة الأمريكية في الرياض، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، عن أمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والكامل. ودعت السفارة الأمريكية في الرياض ميليشيا الحوثي إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع.