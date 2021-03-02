أدانت السفارة الأمريكية في الرياض، الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية، على جازان الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.
وعبرت السفارة الأمريكية في الرياض، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، عن أمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والكامل. ودعت السفارة الأمريكية في الرياض ميليشيا الحوثي إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الأمريكية في الرياض تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا على جازان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.