تدشين خدمة التطعيم ضد كورونا للمرضى في المنازل بجميع مناطق المملكة

أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، أنه تدشين خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، للمرضى في المنازل.
وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “إنه تم تدشين خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-١٩) للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في كافة مناطق المملكة”.
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