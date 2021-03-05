الكويت تدين مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالسعودية

الخليج – واس: أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرات مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم أن استمرار هذه الجرائم يؤكد مواصلة الميليشيات تصعيدها الخطير وعزمها الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتقويض استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني.

وجددت الوزارة تضامن الكويت مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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