الفيصلي والعين حبايب بالتعادل

أدرك الفيصلي التعادل مع مضيفه العين 1 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
استطاع العين التقدم بهدف عن طريق أمادو موتاري في الدقيقة 15، في حين أدرك الفيصلي التعادل بواسطة لاعبه جيلرمي هدف التعادل في الدقيقة 38.
وبهذه النتيجة يرفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، فيما رفع العين رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.
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