رصدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 450 شهادة محاسبية مزورة خلال الفترة الماضية، وأحالت المتورطين إلى النيابة العامة.
وأوضح أمين عام هيئة المحاسبين، الدكتور أحمد المغامس، أن الهيئة منذ إنشاءها تهدف إلى الإشراف وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ولها عدة أدوار أخرى من بينها الرقابة على المحاسبين.
وكشف الدكتور أحمد المغامس، خلال مشاركته مع برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أنه تم العمل على توطين المهنة في القطاع الخاص حيث تبلغ نسبة التوطين في مكاتب المحاسبة 32% تقريبًا، لافتًا إلى أن هناك 170 ألف شخصًا مسجلًا في مهن المحاسبة من بينهم 30 ألف مواطن.
وأشار أمين عام هيئة المحاسبين إلى أن سبب الزيادة في عدد المحاسبين كون اقتصاد المملكة من أقوى اقتصادات المنطقة، مضيفًا: “رصدنا 450 شهادة محاسبية مزورة وإحالة المتورطين للنيابة العامة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. “هيئة المحاسبين” ترصد 450 شهادة مزورة وتحيل المتورطين إلى النيابة العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.