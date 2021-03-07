وزير الصناعة يتوعد بسحب تراخيص محتكري مادة الدقيق

وزير الصناعة يتوعد بسحب تراخيص محتكري مادة الدقيقتوعد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة بسحب تراخيص وسجلات التجار المتلاعبين بأسعار وإحتكار مادة الدقيق .وفي اجتماع عقد أمس لقطاع التجارة الداخلية وجه وزير الصناعة بالبيع المباشر للمواطنين والأفران والمخابز بالأسعار المحددة دون زيادة ..

وأكد أهمية التنسيق مع كبار التجار والمستوردين لمادة الدقيق لوقف أي توكيلات للمتلاعبين بالأسعار واتخاذ الإجراءات المشددة حيالهم.

ووجه وزير الصناعة قطاع التجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة والمحافظات للنزول مع الفرق الميدانية لضبط كل من يتلاعب من التجار وأصحاب المخابز والأفران.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص والتجار على توفير المواد الغذائية والأساسية وتسهيل انسيابها إلى الأسواق .. مثمناً تعاون السلطات المحلية بالأمانة والمحافظات في دعم جهود مكاتبها في أعمال النزول الميداني في إطار تكامل الأدوار والمهام المحددة بقانون السلطة المحلية وقوانين حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.

من جهته استعرض وكيل قطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني تقريراً حول النزول الميداني في أمانة العاصمة والمحافظات والإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير مادة الدقيق للمواطنين والأفران والمخابز بالأسعار المحددة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت إلى أنه تم إلزام الأفران والمخابز بالبيع بالسعر المحدد دون زيادة باعتبار أنه يتم توفير مادة الدقيق لهم بدون أي زيادة في الأسعار.