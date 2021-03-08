“التجارة”: منح خصومات خاصة للحاصلين على “لقاح كورونا”

قالت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، إنه يمكن لجميع المنشآت التجارية منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي سعيا لسلامة المجتمع، وتشجيعاً لأخذ لقاح “كورونا”، مبينة أن الخصومات ستكون على المنتجات والسلع والخدمات دون الحصول على ترخيص ودون خصم لرصيد التخفيضات السنوية للمنشأة، ودون أي رسوم مالية على ترخيص التخفيضات.
وكانت المملكة قد بدأت حملة التطعيم ضد “كورونا” في 17 ديسمبر 2020، وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من أوائل الذين حصلوا على اللقاح.
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