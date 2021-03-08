ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين

الخليج – واس: عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة الرياض اليوم، اجتماعًا مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد الجدعان.

كما حضر الاجتماع من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة السفير لدى المملكة.

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