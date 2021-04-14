58 مستوطنا يقتحمون الأقصى واعتقال شاب من الطور وتمديد اعتقال 4 آخرين...

اقتحم 58 مستوطنا اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة الطور شرق القدس ومددت اعتقال 4 شبان من سلوان.
وأفادت الأوقاف الإسلامية أن الاقتحامات جرت بحماية جيش الاحتلال بعد ساعات من اقتحام مآذن المسجد الأربع وقطع اسلاك السماعات الخاصة بالصلاة وتعطيلها.
في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الشاب المقدسي أحمد مروان أبو جمعة من بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد اقتحام منزله.
ومددت محاكم الاحتلال اعتقال 4 شبان من بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة لعدة أيام وهم: محمد فروخ، وأحمد ابو خلف، ومنصور عباسي، وأمير فروخ، دون تحديد موعد الجلسة القادمة.
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