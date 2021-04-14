المبعوث الأممي إلى ليبيا يصل القاهرة للقاء مسؤولين مصريين

وصل يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، لبحث آخر التطورات في ليبيا.

وسيلتقي كوبيش، خلال زيارته لمصر، عددا من كبار المسؤولين والشخصيات، من بينهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث التطورات على الساحة الليبية على ضوء الانتخابات الليبية المقررة فى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.