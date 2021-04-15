إيران تعلن قدرتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن بلاده يمكنها تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% بدءا من اليوم.

وفي الوقت ذاته كشف الرئيس الإيراني أن ”رفع نسبة التخصيب لن يمهد الطريق للقنبلة النووية“.

جاء ذلك في كلمة لروحاني بثها التلفزيون الإيراني خلال افتتاح عدد من مشاريع الصناعة البتروكيماوية التابعة لوزارة النفط.

ووجه روحاني حديثه للولايات المتحدة قائلا ”إذا أردنا يمكننا اليوم أن نبدأ التخصيب بنسبة 90٪، أنتم من تمتلكون القنابل النووية“.

وأضاف“إذا عدتم إلى التزامات الاتفاق النووي الموقع عام 2015، فسنوقف أيضا التخصيب بنسبة 60٪ و 20٪“.

وأعلنت منظمة الطاقة النووية الإيرانية، مساء الثلاثاء، الاستعدادات التنفيذية لقرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ردا على استهداف منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان، وسط اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن قيام بلاده برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% كان خطوة أولى رداً على خطوة ”الأشرار“ الذين استهدفوا منشأة نطنز النووية الأحد الماضي.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها ”نيتها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز“، وهو قرار نددت به فرنسا والدول الأوروبية.

ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وهي نسبة أعلى بكثير من معدّل 3,67% المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو/ أيار 2018.