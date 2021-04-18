التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي صوب السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، فجر اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وقبل يومين أعلن التحالف اعتراض وتدمير ثلاث طائرات من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه جازان، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى تدمير الطائرات في محاولتين حوثيتين لاستهداف جازان، الأولى يوم الأربعاء بطائرة واحدة، وفي المحاولة الثانية فجر الخميس أطلقت الميليشيات مسيرتين مفخختين وتم تدميرهما.

وقال التحالف: ”نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني“، مؤكدا أن ”محاولات الميليشيات العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية“.