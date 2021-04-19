16 وفاة و998 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تسجيل 16 حالة وفاة و998 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 1550 حالة خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي اعداد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة، وصل إلى 91086 إصابة، والحالات النشطة 19610 حالة، إجمالي المتعافين 70699 حالة، فيما بلغ أعداد الوفيات 777 حالة وفاة.

وبيّنت وزارة الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات 415 حالة، بالإضافة إلى 301 حالة وصفت بالخطيرة والحرجة.