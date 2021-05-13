الاحتلال يستهدف منزل إسماعيل هنية في غزة  

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، باستهداف منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في غزة.

وذكرت القناة، أنّ إسماعيل هنية لم يكن في منزله لحظة استهدافه من قبل الاحتلال، موضحة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشر بشكل مكثف بسبب اشتباكات وقعت بين إسرائيليين وعدد من المواطنين الفلسطينيين.

واندلعت قبل قليل في أول أيام عيد الفطر، مواجهات حامية بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في مدينة كفر قاسم داخل الخط الأخضر بالأراضي المحتلة، وفق ما أوردت شبكة سكاي نيوز.

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