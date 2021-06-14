أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) لحملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج المرشحين للقبول المبدئي ومتطلبات الحضور، الدخول للموقع الإلكتروني على منصة (أبشر- توظيف) على الرابط: https://jobs.sa

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.