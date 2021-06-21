الإبل السائبة تهدد عابري طريق محافظة وادي الفرع العام

الخليج – عامر العمري – وادي الفرع : تهدد الإبل السائبة عابري طريق محافظة وادي الفرع العام وذلك أثناء تواجدها على الطريق للرعي من الأشجار التي وضعتها بلدية محافظة وادي الفرع بين المسارين وقد طالب أهالي المحافظة وعابري الطريق من الجهات المسئولة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة و إلزام أصحابها بابعادها عن الطريق وفرض غرامات مغلضه ضدهم في حالة تواجدها على الطريق .

هذا وقد تسببت الإبل السائبة في العديد من الحوادث المروعة والخطيرة في المحافظة واصبحت تسبب تواجد الإبل على الطريق القلق للاهالي وعابري الطريق