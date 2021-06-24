أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، إصدار حكما بإعدام 13 شخصا بتهمة الإنتماء لـ"داعش".
وذكر بيان للمجلس، أن "محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة، أصدرت حكما بالإعدام وفقا لأحكام المادة الثانية /1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 بحق ثلاثة عشر مدانا بجريمة الإنتماء لعصابات داعش الإرهابية".
وأضاف، أن "الإرهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان من عام 2019".
وبحسب البيان، فإن "المحكمة اطلعت على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى أسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات العراقية تحكم بإعدام 13 شخصا بتهمة الإنتماء لـ”داعش” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.