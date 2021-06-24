السلطات العراقية تحكم بإعدام 13 شخصا بتهمة الإنتماء لـ”داعش” 

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، إصدار حكما بإعدام 13 شخصا بتهمة الإنتماء لـ"داعش".

وذكر بيان للمجلس، أن "محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة، أصدرت حكما بالإعدام وفقا لأحكام المادة الثانية /1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 بحق ثلاثة عشر مدانا بجريمة الإنتماء لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف، أن "الإرهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان من عام 2019".

وبحسب البيان، فإن "المحكمة اطلعت على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى أسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم".