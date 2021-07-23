رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج

رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ.

وسأل المولى ـ عز وجل ـ أن يتقبل من حجاج بيت الله مناسكهم وصالح أعمالهم، وأن يوفق وطننا الغالي للنجاح في المواسم القادمة، وأن يديم عليه أمنه ورخاءه واستقراره.