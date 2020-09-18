كما طرح أحدث أغانيه بعنوان "حب حب"، وهى من كلمات قصي باسل وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وميكساج وماستر عبده سادو وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل: سوريا والسعودية ومصر والكويت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامو زين يحضر لعمل سينمائي جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.