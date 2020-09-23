وتردد ان نجل ويل سميث ارتبط بـ ساب زادا سرا ، وذلك بعد أن نفي ارتباطه بالموديل الشهيرة صوفي ريتشر.
وكشفت بعض التقارير الأجنبية عن الأجر الحقيقى الذى حصل عليه ويل سميث وزوجته جادا بينكيت فى الحلقة التى اعترفت فيها زوجته بخيانته.
وقالت التقارير أن ويل سميث حصل على مبلغ خيالى فى هذه الحقلة مقابل اعترافات زوجته بخيانته ووصلت قيمة الحلقة إلى 45 مليون دولار.
وقد عاش ويل سميث تجربة صعبة وأليمة عندما واجه مرارة الخيانة من زوجته جادا بينكيت سميث، بالرغم من حبه وتقديره لها طوال الوقت إلا أنه لم يتردد من أخباره عن هذه الواقعة رغم مرور سنوات عليها.
تسببت تصريحات نارية جديدة في إعادة فتح ملف خيانة الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث لزوجها النجم العالمي ويل سميث، الذي لقى تعاطفا وتضامنا من جمهوره الغفير في جميع أنحاء العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد..نجل ويل سميث مع حبيبته الجديدة في شوارع لوس أنجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.