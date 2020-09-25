أخبار الفن.. صورة تثير الجدل حول ياسمين صبري.. هجوم على كندة علوش

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل بسبب صورة نشرها زوجها الفنان أحمد العوضي على حسابه بموقع انستجرام تشكك فى حملها.

ينتظر صناع عدد من الأفلام طرحها فى دور العرض خلال الأشهر المقبلة، بعد انتهاء تصويرها وعودة الحياة إلى طبيعتها عقب توقفها لفترة بسبب جائحة كورونا.

شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها ومتابعيها صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

نشرت الفنانة كندة علوش مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شاركت الفنانة لطيفة فى تحدى الطفولة من خلال حسابها الرسمى بموقع التدوينات القصيرة تويتر ونشرت صورة نادرة لها فى طفولتها

يستعد المطرب عمر كمال للسفر إلى لبنان لإحياء مجموعة حفلات من يوم 28 سبتمبر إلى يوم 5 أكتوبر.