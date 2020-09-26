مايوه عارفة عبد الرسول يتسبب في أزمة عنيفة

وكانت علقت عارفة قائلة: "لقيت الطبطبة".
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وأغضبت الصورة البعض الذين وجهوا للفنانة عارفة تعليقات مسيئة، بالمقابل دافع عنها أخرون، متمنين لها حياة سعيدة وعمر طويل.
وكانت ظهرت الفنانة عارفة عبد الرسول فى عديد من الاعمال الفنية التى ساهمت فى شهرتها ولعل من ابرزها "رجالة البيت" مع احمد فهمى واكرم حسنى ومسلسل "قابيل" مع محمد ممدوح ومحمد فراج.
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