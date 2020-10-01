فى ذكرى ميلاد ووفاة رؤوف مصطفى.. أثار الجدل بدوره في فيلم ديل السمكة

يحل اليوم ذكرى ميلاد ووفاة الفنان رؤوف مصطفى، والذى قدم العديد من الأعمال الفنية ولعل من أبرز الأدوار التى قدمها وأثارت جدلا دور رجل مثلى الجنسية فى فيلم "ديل السمكة" والذى قدمه بشكل راق بعيدا عن الابتذال.

- ولد في 1 أكتوبر عام 1940. - تخرج من المعهد العالي للسينما. - عمل لفترة كمذيع مع إذاعة "بي بي سي" بلندن. - عمل في التمثيل بعد عودته لمصر. - شارك في العديد من الأعمال، من بينها فيلمي "محامي خلع"، و"بحب السيما"، وفي مسلسلات "لحظات حرجة"، و"عباس الأبيض"، و"المصراوية". - حصد العديد من الجوائز، من بينها جائزة أحسن ممثل دور ثان من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "ديل السمكة"، وجائزة المهرجان الكاثوليكي عن دوره في نفس الفيلم.

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