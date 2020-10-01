سمية الخشاب تخوض تحدى الطفولة وتبهر متابعيها بصورتها

نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت سمية الخشاب في الصورة من طفولتها وهى تقوم بالتحدى الرائج على مواقع التواصل الاجتماعى.

وعلقت سمية الخشاب قائلة: "ايه رأيكم فى وأنا صغيرة".

اقرأ أيضًا:

يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.