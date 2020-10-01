إشادة لافتة.. كندة علوش تسابق الزمن للانتهاء من تصوير ضى القمر

تسابق النجمة كندة علوش الزمن للإنتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "ضي القمر" ضمن حكايات "إلا أنا" التى تعرض عبر شاشة DMC، وسط إشادة جماهيرية لافتة ولاسيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

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