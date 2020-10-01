عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور.
وعلقت منى الشاذلى قائلة: "تابعونا دلوقتي.. أحمد السقا كما لم تره من قبل في معكم منى الشاذلي".
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وأشار السقا عن تفاصيل علاقته بأبناء دفعته بمعهد الفنون المسرحية وشلة المعهد التي ضمت مجدي كامل ورامز جلال وأحمد حلمي ومحمد سعد.
كما أوضح كيفية تحوله من ممثل في كواليس مسرح العرائس إلى الوقوف أمام الكاميرا، والأسباب التي دفعت والده بعدم دعمه خلال الخطوات الأولى من رحلته الفنية، مشيرا لطبيعة علاقته بوالده وطريقة تربيته له وكيف انعكست بالتبعية لطريقة تربيته لأولاده.
وخلال اللقاء تحدث السقا حول المشاهد الأكثر خطورة التي قدمها من خلال أعماله السينمائية، واستعرض قدراته في التمثيل والغناء وتحريك العرائس داخل مجموعة من الألعاب التليفزيونية التي سوف تعرض للمرة الأولى من خلال هذا اللقاء.
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