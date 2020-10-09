شاهد .. برومو الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير

طرحت قناة ستار التركية برومو الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير والتي ستعرض يوم الاثنين المقبل.

وشهدت الحلقة نشوب خلاف جديد بين نارين " نسليهان اتاغول " وحبيبها سلطان “ انجين اكيورك".

وأثناء حفل زفاف فاروق صديق سلطان يتسلل أمين الى المنزل متنكرا ويقوم بوضع سم في جسم ملك ابنة نارين، وذلك بالاتفاق مع زوجة والدها مياده الخامسة خلال جلسة الحضانة بين سلطان ونارين " نسليهان اتاغول" ، ينفعل فايز على سلطان ويحاول التعدي عليه بعدما تحولا إلى أعداء.

وقرر سلطان " انجين اكيورك" الانفصال عن زوجته ميادة بعدما اعترفت علا ، زوجة شقيقه إلى المحكمة أنها زوجة أب سيئة، ولذلك يقرر سلطان الانفصال عنها لكي يتمكن من الحصول على حضانة ابنته.

وذهب سلطان الى نارين ويخبرها بأنه سينفصل عن ميادة ويقدم اوراق قضية الطلاق لكي يثبت لها حبه ويطلب منها العودة.

وتنتهي الحلقة بعودة نارين الى سلطان بعد انفصال دام 9 سنوات.

قصة مسلسل ابنة السفير

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير:

يعرض مسلسل ابنة السفيرمدبلجا باللغة العربية مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر تطبيق شاهد VIP.